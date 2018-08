Wietplantage in uitbreiding gevonden in huis in centrum van gemeente

Maasmechelen - In het huis van een 31-jarige Maasmechelaar is een kleine wietplantage gevonden. De man was zijn kwekerij nog aan het uitbreiden bleek toen de agenten donderdag een huiszoeking in de woning in de Hemelrijkstraat uitvoerde. In een kamer werd een plantage opgebouwd. In een andere kamer vonden de speurders een kweekruimte voor ongeveer 140 planten. De bewoner werd meegenomen naar het politiekantoor. Na verhoor mocht hij beschikken. Hij zal zich later wel moeten verantwoorden voor de rechter. De plantage werd ontmanteld en het materiaal vernietigd. (mm)