Je sportkleding juist wassen? Dat doe je zo!

Lange yogasessies, intensieve cardio of zweterige krachttrainingen: je sportkleding krijgt het vaak hard te verduren. Zo lang mogelijk plezier hebben van je work-out gear? Dat begint bij het wassen van je sportkledij. Zo was je je sportkleding op de juiste manier!

Leg je sportkleding in badje azijn

Zeker weten dat vieze geurtjes verleden tijd zijn na een wasbeurt? Volgens Women's Health leg je je sportkleding best in een badje met koud water en een half kopje schoonmaakazijn. Spoel je kleding na een half uurtje uit, daarna kan het in de wasmachine.

Wacht niet te lang met wassen

Wachten tot je wasmand overvol zit? Sportkleding was je best zo snel mogelijk. Bacteriën (die de vieze geurtjes veroorzaken) nestelen zich razendsnel in opgefrommelde, warme sportkleding. Geen tijd om een wasje te draaien? Hang je sportkleding dan alvast buiten te drogen!

Keer je sportkleding binnenstebuiten

De binnenkant van je sportkleding komt direct in contact met je zweterige huid. Het spreekt dus voor zich dat deze zijde het grondigst gewassen moeten worden. Bovendien blijven de kleuren langer mooi als je je kleding binnenstebuiten keert.

Wees zuinig met je wasmiddel

Een extra scheut wasmiddel gebruiken om de geur er uit te krijgen? Geen goed idee! Wanneer je (te) veel wasmiddel gebruikt vergroot je de kans dat er zeepresten overblijven in je kleding doordat de vezels verstoppen. Achtergebleven zeepresten zijn een broeihaard voor bacteriën. Hoe minder zeep, hoe beter!

Tip: laat wasverzachter altijd links liggen. Wasverzachter is nefast voor de elasticiteit van je sportkleding