Jan Ullrich “ontplofte” omwille van zijn kinderen: “Nam cocaïne en amfetamines om te kalmeren”

Het gaat “veel beter” met Jan Ullrich, dit nadat hij werd toegelaten om opnieuw contact op te nemen met zijn kinderen. Dat verklaart de voormalige Tourwinnaar (1997) vrijdag in het Duitse dagblad Bild. De 44-jarige Ullrich volgt momenteel een ontwenningskuur in Frankfurt om van zijn alcohol- en drugsproblemen af te geraken. De voorbije weken werkte hij zich verschillende keren in de problemen.

“Het gaat veel beter met mij, omdat ik nu het recht heb om mijn kinderen elke dag te bellen”, stelt de Duitse ex-renner. “Mijn kinderen zijn mijn medicijn.”

Volgens Ullrich zijn zijn problemen begin dit jaar begonnen, toen de relatie met zijn ex-vrouw Sara meer gespannen werd. “Toen ik wekenlang mijn kinderen niet meer mocht zien of spreken, ben ik ontploft. Ik heb enkele televisietoestellen vernield, en ik heb de boksbal uit het plafond gerukt. Om te kalmeren nam ik cocaïne en amfetamines. Maar dat heb ik nu niet meer nodig. Als ik de kinderen heb, heb ik geen drugs meer nodig.”

Vorige week zaterdag kreeg hij zijn voormalige rivaal Lance Armstrong over de vloer. De Amerikaan kwam hem een hart onder de riem steken en nodigde Ullrich ook uit om hem te bezoeken in de VS, aldus de Duitser. “Na mijn therapie hier zal ik bij hem langsgaan in Colorado. Hij heeft me een kliniek voorgesteld waar ik mijn herstel zou kunnen voltooien.”