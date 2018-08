Sevilla ontbindt contract voormalig Anderlecht-verdediger

Nicolas Pareja is geen speler meer van FC Sevilla. De Spaanse club heeft het contract van de voormalige Anderlechtverdediger vrijdag in onderling overleg ontbonden, zo staat te lezen op de teamwebsite.

“We nemen vandaag afscheid van een groot voetballer en een groot mens”, zegt voorzitter José Castro. “Hij heeft met ons prijzen gewonnen en maakte deel uit van ploegen die geschiedenis schreven voor Sevilla. Hij was belangrijk als speler, maar ook als kapitein die er voor zijn ploegmaats was.”

De 34-jarige Pareja speelde sinds de zomer van 2013 voor Sevilla. De Argentijn won met de club twee keer de Europa League (2014 en 2015) maar kende er ook flink wat blessureleed.

De centrale verdediger begon zijn carrière in Europa bij Anderlecht, dat hem in 2006 weghaalde bij Argentinos Juniors. In 2008 verhuisde hij naar Espanyol, dat hij twee jaar later ruilde voor Spartak Moskou.

Volgens bepaalde media zou Pareja nu kiezen voor een avontuur bij het Mexicaanse Atlas.