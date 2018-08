‘Girl’ is Belgische inzending voor Oscars

De film ‘Girl’ van de Gentse regisseur Lukas Dhont is dit jaar de Belgische inzending voor de Oscars. De film won op het filmfestival van Cannes al vier prijzen, waaronder de prijs voor het beste regiedebuut oftewel de ‘Caméra d’Or’.

Met ‘Girl’ hoopt Lukas Dhont in februari de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige Film te winnen. “Ik droom al sinds mijn kinderjaren van de Oscars. Om België te mogen vertegenwoordigen met ‘Girl’ is een ongelooflijke eer. Wat me de voorbije maanden is overkomen, overtreft mijn stoutste dromen en de Oscarinzending is de kers op de taart”, laat de regisseur in een eerste reactie weten.

‘Girl’ is gebaseerd op waargebeurde feiten. Het gaat over een tiener die geboren is als jongen en ervan droomt om ballerina te worden. Bij ons is de film pas in de herfst in de bioscoop te zien.