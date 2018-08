Medora-oprichter rijdt Tour van 2010

Lummen - Medora Belgium is een vzw waarin tandartsen en vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten voor het algemeen welzijn van Nepalese schoolkinderen. Om te vieren dat Medora 10 jaar bestaat, zal Rien Koopmans, de oprichter van het project, in augustus samen met twee vrienden het parcours van de Tour de France van 2010 fietsen. De eerste rit eindigde in Lummen.

Kinderen die regelmatig naar school kunnen gaan hebben betere kansen in de toekomst. Ziekte als gevolg van een gebrekkige hygiëne is één van de voornaamste oorzaken van afwezigheid op school.

Dankzij eenvoudige preventie en goede hygiëne kunnen heel wat infectieziekten voorkomen worden. "Daarom organiseren we preventieprogramma’s in de scholen voor de leerkrachten, ouders en de kinderen. We zorgen ervoor dat de kinderen dagelijks op school hun tanden poetsen en leren correct hun handen te wassen", klinkt het bij Medora Belgium. "We voorzien deze scholen ook van zuiver water en degelijk sanitair. Kinderen die tandzorg nodig hebben, krijgen een tandheelkundige behandeling in het Health Center dat door Medora werd opgericht. Jaarlijks gaan er één of meerdere teams waaronder tandartsen, artsen en vrijwilligers uit België en Nederland naar Nepal om te werken in dental camps." Het project wordt gesteund door Kiwanis Lummen Quadrivio.

Om te vieren dat Medora 10 jaar bestaat, zal Rien Koopmans, de oprichter van het project, in augustus samen met twee vrienden het parcours van de Tour de France van 2010 fietsen.

De eerste rit eindigde in Lummen aan de kiosk op het gemeenteplein van Lummen op zaterdag 18 augustus 2018. De renners werden officieel ontvangen in het bijzijn van minister Jo Vandeurzen, Erik Vanderaerden en Marc Wauters. Karin De Greeve, die iedereen nog kent van Radio twee, Omroep Limburg, gaf het verslag van de aankomst.

Al de aanwezigen werden nadien getrakteerd op een drankje!