Gwyneth Paltrow gaat na felle kritiek dan toch samenwerken met wetenschappers

De Amerikaanse actrice Gwyneth Paltrow kwam eerder deze zomer in opspraak omdat ze in haar tijdschrift Goop - vaak bizar - gezondheidsadvies gaf dat niet wetenschappelijk is onderbouwd. Daarom stopte uitgever Condé Nast al na twee nummers met de publicatie van het blad, maar nu wil de blondine toch anders werken.

In juli kondigde The New York Times aan dat uitgever Condé Nast niet meer met Gwyneth Paltrow wilde samenwerken omdat ze gezondheidsraad en -producten verspreidde zonder feiten te checken. “‘Een noodzakelijk groeipijntje”, noemde Paltrow het. Maar de ster wil leren uit haar fouten en heeft sinds kort een team wetenschappers ingehuurd. Dat moet onder meer de samenstelling van producten, zoals voedingssupplementen, en adviezen, zoals een vaginaal stoombad nemen, kritisch bekijken en streng testen.

Paltrow wil binnen de zes tot twaalf maanden een volledige transparantie bereiken op haar Goop-website. “Ook de merkproducten van Goop zelf zullen worden doorgelicht”, zegt voedingswetenschapper Susan Beck, die sinds twee maanden voor de actrice werkt, in een reactie aan modesite Business of Fashion. “We gaan de consument informeren of er zware metalen, allergenen, microbiële stoffen en pesticiden in de middelen zitten - en de resultaten ook publiceren.” We eisen voortaan ook dat leveranciers alle testdocumenten indienen en hun gezondheidsclaims kunnen bewijzen.

Hoewel er momenteel geen producten van de website zijn gehaald, zijn bepaalde woorden in de bijhorende beschrijving wel weggelaten. Afhankelijk van wat de nieuwe testen en controles uitwijzen, zal de beschrijving verder worden aangepast. En als een middel de gezondheidsvoordelen niet kan bewijzen, zal het mogelijk uit het uit het aanbod verdwijnen. “We willen absoluut foutloos informeren nu mensen nauwkeuriger kijken naar wat we doen”, laat Elise Loehnen weten, die bij de site over de content waakt.