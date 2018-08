Eerste oefensessie op Francorchamps draait uit op fiasco voor Vandoorne, Verstappen klokt tweede tijd

Stoffel Vandoorne (McLaren) heeft vrijdag de twintigste en traagste tijd neergezet in de eerste vrije oefensessie voor de Grote Prijs van België, de dertiende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. Door technische problemen kwam onze landgenoten niet verder dan dertien ronden.

De West-Vlaming tekende op het circuit van Spa-Francorchamps voor een rondje in 1:47.452. Daarmee was hij een fractie trager dan debutant Lando Norris (1:47.364). De 18-jarige Brit, reserverijder bij McLaren, nam voor de gelegenheid de plaats in van Fernando Alonso. Norris, die wordt genoemd als mogelijke vervanger van Vandoorne in 2019, beëindigde de eerste oefensessie op de achttiende plaats.

De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) toonde zich met een tijd van 1:44.358 de snelste voor de Nederlander Max Verstappen (Red Bull), tweede op 0.151, en de Britse wereldkampioen en WK-leider Lewis Hamilton (Mercedes), derde op 0.318.

Vrijdagnamiddag om 15 uur begint de tweede vrije oefensessie. Zaterdag (12u) vinden de derde oefenritten en de kwalificaties (15u) plaats. Het startsein voor de GP wordt zondag om 15u10 gegeven.

Vorig jaar ging de zege in Spa-Francorchamps voor de derde keer naar Hamilton. Hij haalde het voor Vettel en Daniel Ricciardo. Vandoorne eindigde voor eigen publiek als veertiende.

De tijden:

1. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:44.358 19

2. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.509 +0.151 20

3. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:44.676 +0.318 22

4. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:44.718 +0.360 17

5. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:44.724 +0.366 25

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:45.558 +1.200 4

7. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:45.786 +1.428 22

8. DE Nico Hülkenberg Renault 1:45.951 +1.593 19

9. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:46.169 +1.811 21

10. ES Carlos Sainz jr Renault 1:46.210 +1.852 19

11. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:46.300 +1.942 25

12. FR Romain Grosjean Haas F1 1:46.387 +2.029 20

13. MC Charles Leclerc Sauber 1:46.554 +2.196 20

14. SE Marcus Ericsson Sauber 1:46.557 +2.199 19

15. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:46.932 +2.574 23

16. CA Lance Stroll Williams 1:46.965 +2.607 25

17. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:47.012 +2.654 21

18. GB Lando Norris McLaren 1:47.364 +3.006 26

19. RU Sergey Sirotkin Williams 1:47.367 +3.009 23

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:47.452 +3.094 1