Blauwalg rukt verder op in Vlaanderen: daarom is de bacterie gevaarlijk voor mens en dier

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen mag er niet meer gezwommen worden omdat er blauwalg is vastgesteld. Die bacterie vormt niet alleen een ernstig gevaar voor mensen, ook wanneer je gaat wandelen met je hond hou je hem best uit het water want dieren worden er even ziek van en kunnen er in extreme gevallen zelfs door sterven.

Recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas mag blij zijn dat het iets minder goed weer is. Want na een topzomer mag er tijdelijk niet meer gezwommen worden. Hoe lang, dat is niet de voorspellen. “Tot de ...