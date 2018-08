‘Fietsen door het water’ in Bokrijk is één van de mooiste plaatsen ter wereld volgens TIME Magazine

Genk -

Fietsen door het Water in Bokrijk is door het prestigieuze Amerikaanse weekblad TIME Magazine uitgeroepen tot één van de top 100 plekken wereldwijd die je moet bezoeken. Het is zelfs de enige Belgische locatie in de nieuwe top 100, samen met internationale toppers als de grotten van Lascaux in Frankrijk, de Golden Bridge in Vietnam en het attractiepark Tivoli Gardens in Kopenhagen.