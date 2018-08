KRC Genk ontvangt zondagavond Waasland-Beveren. Als blauw-wit de drie punten pakt én leider Anderlecht in de namiddag niet wint van Club Brugge, prijkt blauw-wit na vijf speeldagen op de eerste plaats in de rangschikking. Wat denkt u: is Genk zondagavond rond de klok van 22u de leider in de Jupiler Pro League?