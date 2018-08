KRC Genk speelt zondagavond zijn derde thuiswedstrijd in zeven dagen tijd. Na Charleroi en Brøndby komt Waasland-Beveren immers op bezoek in de Luminus Arena. Heeft de Europese wedstrijd van donderdagavond een effect op de match tegen de Waaslanders? Waar schuilt het gevaar voor blauw-wit? En staat KRC Genk na de wedstrijd op de eerste plaats in de ranglijst? Wij vroegen het aan onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens.