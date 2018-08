Drie honden in beslag genomen bij opdoeken van wietplantage

Genk - De politie heeft drie verwaarloosde honden in beslag genomen na een inval woensdag in een huis in de Kolderbosstraat. In de kelder van het huis vonden de agenten een kleine plantage. Er stonden nog een planten. Achter de woning, in een tuinhuis, waren nog drie kweekruimtes ingericht voor in totaal 345 planten. Er waren ook illegale aftakkingen voor stroom en water. De twee mannen - 27 en 24 jaar uit Maastricht - die in het huis waren, werden gearresteerd. Hetzelfde gebeurde met een 45-jarige stadsgenoot die net arriveerde. In zijn auto zat een tas met een som geld. De twee twintigers werden donderdag door de onderzoeksrechter aangehouden en naar de gevangenis gebracht. De veertiger mocht na verhoor beschikken. De installaties in het huis zijn intussen ontmanteld en vernietigd. De drie honden die in een hondenren zonder water of eten zaten, werden in beslag genomen. De dienst dierenwelzijn werd op de hoogte gebracht. (mm)