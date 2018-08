STVV staat zaterdag voor een zware opdracht. De Kanaries trekken immers naar Luik voor een confrontatie met Standard. De Rouches zijn in eigen huis al een jaar ongeslagen. Kan STVV stunten op Sclessin? Welke opstelling kunnen we verwachten? En komen er in de laatste week van de zomermercato nog nieuwe spelers bij op Stayen? Wij vroegen het aan onze STVV-watcher Gunter Schoofs.