Populairste oogschaduwpalet ooit gaat uit de handel

Dierbaren, vandaag schrijven wij dit artikel omdat we afscheid nemen van het wereldberoemde Naked-oogschaduwpalet. Moederbedrijf Urban Decay heeft beslist om het palette niet langer te produceren. Een zwarte dag voor heel wat vrouwelijke fans.

Toen Urban Decay acht jaar geleden op de proppen kwam met het Naked-oogschaduwpalet liepen vrouwen over de hele wereld storm voor de oogschaduw. De cosmeticareus verkocht maar liefst twintig miljoen exemplaren of uitgedrukt in tijd: elke zes minuten ging er wel een palet over de toonbank. De verkoop was goed voor een duizelingwekkende opbrengst van 1 miljard dollar (zo’n 865.150.000 miljoen euro). De oogschaduw doet het daarmee zelfs beter dan alle make-upproducten van realityster en onderneemster Kylie Jenner samen.

Maar toch heeft het cosmeticamerk beslist om er de stekker uit te trekken. De precieze reden is voorlopig nog niet duidelijk al ging het palet de laatste jaren aanzienlijk minder over de toonbank. “Het is pijnlijk om je verleden achter te laten, maar het is ook nodig om te evolueren”, stond te lezen in een kort persbericht.

Begrafenis

Dat de fans van het eerste uur het palet gaan missen, is alvast duidelijk op sociale media. Onder meer merk ambassadeur Nicole Richie hield samen met enkele bekende influencers een begrafenis voor het palet.