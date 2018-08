Rihanna toont lingerie op New Yorkse modeweek (en pikt een belangrijke plaats in)

Zangeres en ontwerpster Rihanna zal haar nieuwste lingeriecollectie van Savage x Fenty voorstellen tijdens de modeweek in New York. Dat doet ze net na het defilé van de Amerikaanse designer Marc Jacobs.

Jaren op rij stelde Rihanna haar ontwerpen voor als Fenty versus Puma, maar nu doet ze het alleen met haar lingeriecollectie, die ze afgelopen mei introduceerde. De ‘Work’-zangeres en haar modellen trekken op woensdag 12 september richting Brooklyn, waar de lingerie om 19.30 zal getoond worden op de catwalk. De zangeres belooft haar genodigden alvast een “erg meeslepende ervaring”. De nieuwe lingerie zal meteen verkrijgbaar zijn via de officiële webshop en enkele geselecteerde winkels in the big apple.

Slotshow

Dat Rihanna haar volgende stappen in de modewereld zet zonder Puma is niet de enige bijzonderheid. Ook het tijdstip van haar modeshow is speciaal. Het defilé zal plaatsvinden net na de show van de Amerikaanse ontwerper Marc Jacobs. Hij stelt zijn nieuwe lijn om 18 uur voor op een andere plek in New York. Dat betekent dat Riri de New Yorkse modeweek zal afsluiten, een eer die vele seizoenen voor Jacobs was weggelegd.