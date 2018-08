Naast de profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK telt Limburg ook een heleboel amateurclubs. Ook daar valt natuurlijk heel wat nieuws te rapen. In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes uit het amateur- en provinciaal voetbal.

HEUR-TONGEREN: De lappenmand bij Heur-Tongeren is overvol. In de oefenpot tegen de beloften van STVV viel ook nog Di Livio Jungschleger uit met een enkelblessure. Heur-Tongeren testte in deze wedstrijd ...