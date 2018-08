Naya en haar lief August al 143 keer gefilmd

Leopoldsburg - Naya en haar lief August lijken meer en meer in de kijker te lopen. In minder dan twee weken tijd registreerde 13 camera's die op het militair domein en Bosland zijn opgesteld al 143 keer een of twee wolven. De beelden worden geanalyseerd door de mensen van het INBO. Zo hopen ze meer te weten te komen van het Limburgse wolvenkoppel.

Intussen is dankzij DNA onderzoek ook bekend dat de eerste drie dode schapen die op 4 augustus op het militair domein werden gevonden, zijn doodgebeten door August. Op de laatste vier onderzochte DNA-stalen - van kadavers die op 11 augustus werden gevonden - zaten sporen van August en Naya. Geen enkel schaap droeg DNA van zowel Naya als haar partner. Dankzij het onderzoek kwam ook aan het licht dat August inderdaad een mannetje is.

Uit welke roedel hij afkomstig is blijft onduidelijk. Wel staat intussen vast dat hij begin juni in de Duitse gemeente Norden (Nedersaksen) een schaap heeft gedood. Hij werd toen geregistreerd als GW979m. In ongeveer 2 maanden heeft hij in vogelvlucth 300 kilometer gelopen om bij Naya te geraken. De route zou volgens onderzoek in Wageningen via Friesland, Flevoland en Gelderland gelopen zijn.

Ondertussen is de elektrische omheining die de kudde moet beschermen hersteld en onder voldoende stroom geplaatst. Dat zou de wolven moeten tegenhouden. De geleden schade komt in aanmerking voor vergoeding door de overheid, nu vast staat dat wolven aan de basis lagen.

Het wolvenplan dat naar de terugkeer van de wolf in Vlaanderen door de overheid wordt opgesteld, is ook bijna klaar.