Maasmechelen - De politie LAMA spoort de mannen op die vrijdagochtend een ramkraak pleegde in het winkelcentrum M2 in Eisden.

Vrijdag even na 3 uur werd de deur van het complex op de Koninginnelaan met een paal verbrijzeld. Doelwit was de juwelenwinkel in het shoppingcentrum. Daar werden juwelen meegenomen. Vier dagen geleden - maandag - werd er via het dak al eens in dezelfde zaak ingebroken. Het labo van de gerechtelijke politie is ter plaatse voor een sporenonderzoek.