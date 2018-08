Hamilton en Vettel strijden met verbeterde F1-motor in België

Titelrivalen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel starten het tweede deel van het F1-seizoen allebei met een verbeterde power unit.

Tijdens het seizoen hebben de F1-teams de mogelijkheid om twee keer ongestraft een upgrade voor hun power unit te voorzien. Bij de meeste teams vond de eerste upgrade reeds plaats na een zevental races en verschillende teams zullen voorafgaand aan de GP van België opnieuw een motorupgrade voorzien.

Door de lange rechte stukken en de grote hoogteverschillen op het circuit van Spa-Francorchamps is het een enorm belangrijk om over een sterke motor te beschikken. Bovendien vindt amper een week later de GP van Italië plaats op het circuit van Monza, dat eveneens bekend staat voor haar erg lange rechte stukken en hoge topsnelheden. Ook daar is het dan ook belangrijk om over een zo krachtig mogelijke motor te beschikken.

Bij Mercedes en Ferrari zetten ze alvast alles op alles in de strijd om de titel en geven ze Lewis Hamilton en Sebastian Vettel een verbeterde versie van de power unit.

"Iedere upgrade en iedere mogelijkheid voor een upgrade zijn erg belangrijk. Op de komende twee circuits is motorvermogen zeer belangrijk," aldus Hamilton. "Volgens mij heeft Ferrari dit weekend net als ons ook een nieuwe power unit. Het wordt dan ook interessant om te zen hoe deze tegen elkaar zullen presteren. Ik heb er alvast veel vertrouwen in."

Naast de upgrade van de power unit hebben Mercedes en Ferrari ook heel wat aerodynamische upgrades voor hun F1-bolides. Zo hebben ze een achtervleugel die speciaal voor het circuit van Spa-Francorchamps is gebouwd om zo weinig mogelijk luchtweerstand te genereren en toch voldoende grip te bieden.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: