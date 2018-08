Australië krijgt nieuwe premier na machtsstrijd

Scott Morrison wordt de nieuwe premier van Australië nadat Malcolm Turnbull door partijgenoten naar de uitgang werd gedwongen.

‘Het was zo’n voorrecht om de leider van deze grote natie te zijn’, zei Turnbull. ‘Ik hou van Australië. Ik hou van Australiërs.’

De ex-premier moet zijn post afstaan aan de 50-jarige Scott Morrison, die tot nu minister van Begroting was. Morrison won vrijdag een interne stemming over het voorzitterschap van de conservatieve partij. In Australië is de voorzitter van de grootste partij meteen ook de premier.

Machtsstrijd

De machtsstrijd binnen de Liberal Party begon toen de ondertussen opgestapte minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton het leiderschap van Malcolm Turnbull uitdaagde. Dinsdag kwam het tot een eerste stemming binnen de leiding van de partij, die de 63-jarige Turnbull overleefde met 48 stemmen tegen 35.

De interne verdeeldheid bleek echter te groot en de 47-jarige Dutton, die vlak na de stemming zijn post van binnenlandminister opgaf, kondigde woensdag aan dat hij de handdoek nog niet in de ring zou werpen. Verschillende ministers dienden hun ontslag in en legden zo de regering lam.

Turnbull gaf daarna te kennen dat als een meerderheid van parlementsleden van de partij hem graag zag vertrekken, hij dat ook zou doen. Dat gebeurde vrijdag uiteindelijk: hij werd weggestemd met 45 stemmen tegen 40.

Nieuwe premier

Minister van Begroting Scott Morrison, wel nog trouw aan Turnbull, had zich donderdag ondertussen wel al opgeworpen als uitdager van Dutton. Daarnaast kondigde vrijdag ook minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop aan dat ze een gooi naar het voorzitterschap van de Liberal Party en het bijbehorende premierschap zou doen.

Bij een eerste stemronde tussen Dutton, Morrison en Bishop kreeg die laatste vrijdag te weinig steun en viel ze af. In de finale stemronde haalde Morrison het van Dutton met 45 stemmen tegen 40.

Sinds 2007 heeft geen enkele Australische premier een volledige legislatuur uitgezeten. In die tijd zijn drie premiers door partijgenoten naar de uitgang geleid. Vier met Turnbull erbij.