Stoffel Vandoorne opnieuw laatste, Kimi Raikkonen (Ferrari) snelste

Net als tijdens de eerste oefensessie heeft onze landgenoot Stoffel Vandoorne tijdens de tweede oefensessie de traagste tijd gereden. Vandoorne ondervond opnieuw problemen met zijn McLaren. Kimi Raikkonen reed in zijn Ferrari de snelste tijd.

Ook tijdens de tweede oefensessie voor de GP van België kreeg onze landgenoot Stoffel Vandoorne af te rekenen met problemen. Vandoorne was na het begin van de sessie niet tevreden over zijn wagen. Er werd heel wat gesleuteld aan zijn McLaren MCL33 en uiteindelijk kreeg zijn wagen zelfs een nieuwe vloer gemonteerd.

Uiteindelijk geraakte Vandoorne net als tijdens de eerste oefensessie niet verder dan de traagste tijd. Geen goed begin van het raceweekend dus voor Vandoorne.

Bij Ferrari hadden ze wel reden om te lachen. Net als tijdens de eerste oefensessie stond er een Ferrari bovenaan de tijdlijst. Na Sebastian Vettel deze ochtend was het in de namiddag Kimi Raikkonen die de snelste tijd reed. De Fin was iets minder dan twee tienden sneller dan Lewis Hamilton.

1. FI Kimi Räikkönen Ferrari 1:43.355 29

2. GB Lewis Hamilton Mercedes 1:43.523 +0.168 28

3. FI Valtteri Bottas Mercedes 1:43.803 +0.448 29

4. NL Max Verstappen Red Bull Racing 1:44.046 +0.691 25

5. DE Sebastian Vettel Ferrari 1:44.129 +0.774 31

6. AU Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:44.250 +0.895 31

7. MX Sergio Perez Racing Point Force India 1:44.662 +1.307 27

8. ES Carlos Sainz jr Renault 1:45.481 +2.126 29

9. SE Marcus Ericsson Sauber 1:45.537 +2.182 24

10. MC Charles Leclerc Sauber 1:45.622 +2.267 25

11. DE Nico Hülkenberg Renault 1:45.753 +2.398 28

12. FR Romain Grosjean Haas F1 1:45.817 +2.462 29

13. FR Esteban Ocon Racing Point Force India 1:45.935 +2.580 24

14. DK Kevin Magnussen Haas F1 1:46.078 +2.723 29

15. FR Pierre Gasly Toro Rosso 1:46.080 +2.725 33

16. ES Fernando Alonso McLaren 1:46.153 +2.798 28

17. NZ Brendon Hartley Toro Rosso 1:46.337 +2.982 35

18. RU Sergey Sirotkin Williams 1:46.451 +3.096 35

19. CA Lance Stroll Williams 1:46.470 +3.115 34

20. BE Stoffel Vandoorne McLaren 1:46.496 +3.141 25

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: