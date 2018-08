Vluchtende motorrijder crasht tegen auto in Maasmechelen: politie kan jonge knaap na ongeval inrekenen

Maasmechelen -

Na een achtervolging met de politie is een motorrijder gisteravond tegen een auto gecrasht in Maasmechelen. De moeder en haar twee kinderen in de wagen kwamen er gelukkig met kleerscheuren vanaf. Na het ongeval nam de motard nog de benen, maar de politie kon hem wel vatten. “De motard knalde eerste tegen een hek, reed terug de straat op en botste dan tegen een auto”, vertelt Enes Kabakcu (15).