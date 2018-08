Zondag strijden de juniors en beloften in Moeskroen om de Belgische pistetitels. Juniore Eline Claeys heeft in de 400m horden met 59.50 de snelste chrono achter haar naam staan en is de grote titelfavoriete. “Met de plaats ben ik niet zoveel bezig, ik wil vooral mezelf verbeteren”, blikt de 18-jarige Maasmechelse vooruit.