“Asbest is geen prioriteit”

Blijkt uit rondvraag ABVV Algemene Centrale in Limburgse bedrijven

HasseltLimburgse bedrijven maken geen werk van het wegwerken van hun asbest. Dat zegt de Algemene Centrale van de socialistische vakbond ABVV na een rondvraag. “Als er al een asbestplan is, dan beperkt zich dat meestal tot het onder controle houden van de situatie”, aldus provinciaal secretaris Rob Urbain. “Wat ons vooral verontrust, is dat nagenoeg geen enkel bedrijf een plan of een budget heeft om het asbest volledig te verwijderen.”