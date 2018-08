Nog tot maandagochtend wordt er hard gewerkt om de E313 tussen het Klaverblad en het afrittencomplex in Paal volledig terug open te stellen. Gisteren werden al twee nieuwe rijvakken in gebruik genomen in de richting van het Klaverblad. “Deze investering van 15,5 miljoen euro is een reuzensprong voor de mobiliteit in Limburg”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De aanleg van de extra rijstrook tussen Lummen en de afrit in Zolder start in het voorjaar van 2019.