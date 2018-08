Dylan Teuns en Kenneth Vanbilsen starten zaterdag in Andalusië

Zaterdag trapt in Malaga de 73ste Vuelta af met een tijdrit van acht kilometer. Onder de vijftien Belgen staan ook twee Limburgers aan de start in Andalusië: Dylan Teuns en Kenneth Vanbilsen. De ene mikt zelf op ritwinst, de andere moet zijn kopman Nacer Bouhanni aan sprintzeges helpen. We polsten hen naar hun verwachtingen voor de komende drie weken koersen onder de Spaanse zon.