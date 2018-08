Tom Dumoulin kroonde zich in het Noorse Bergen tot wereldkampioen tijdrijden. In drie kwartier hees de ingeweken Riemstenaar zich naar de top van de berg Fløyen. Over het stijgingspercentage hoeft u zich geen zorgen te maken. In vijf minuten brengt de kabelbaan Fløibanen u naar het mooiste uitzicht van de stad.