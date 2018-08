GenuaHoe steek je de Rubicon over als je nog niet eens tot aan haar oevers raakt? Ook op dag twee in Italië worden we niet met lauwerkransen onthaald. De Eeuwige Stad lijkt een eeuwigheid verwijderd, ons liftavontuur lijkt te stranden in Genua. Tot we die ene chauffeur vinden die ons meeneemt naar onze eindbestemming, na een tocht van 1.900 kilometer. Rome.