200 tips over verdwenen Brech

maastrichtDe politie heeft sinds bekend is gemaakt dat de 55-jarige Jos Brech wordt gezocht voor de moord op Nicky Verstappen, al meer dan 200 tips gekregen over de man en zijn verblijfplaats. Het politiebericht over de doorbraak in de 20 jaar oude zaak is vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. Brech wordt dan ook internationaal gezocht. De jacht op de man bezorgde gisteren een Belgische toerist in de Franse Vogezen de schrik van zijn leven. Hij vertoonde enige gelijkenis met Brech en werd opgepakt.