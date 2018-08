brussel“Het is perfect mogelijk om in Vlaanderen mens en meerdere wolven te laten samenleven.” Dat staat in het Wolvenplan Vlaanderen, dat leefmilieuminister Joke Schauvliege (CD&V) liet opmaken. Dat plan moet het soms gevreesde dier alle kansen geven. De jagers zien het minder rooskleurig: zij waarschuwen voor verkeersongevallen, doodgebeten vee en wolven die “hun” wild opschrikken.