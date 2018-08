“We geven juist meer geld uit aan verkeersveiligheid”

BORGLOON/WELLENGebruikt politiezone Kanton Borgloon geld dat ze jaarlijks krijgt van het Verkeersveiligheidsfonds voor algemene uitgaven? Zoals een grasmaaier, meubilair of tuinbanken. “Ja”, zegt politieman Jean-Pierre Vansimpsen. “Wraakroepend voor mensen van wie een kind is omgekomen in het verkeer.”

“Niet waar”, zegt zonechef Rohnny Maes. “Wij kunnen perfect aantonen dat we zelfs meer geld uitgeven aan verkeersveiligheid dan wat we krijgen uit dat fonds.”