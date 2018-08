Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum (VZOC) in Heusden-Zolder krijgt momenteel een recordaantal inbeslagnames te verwerken. In totaal zijn er een dertigtal dossiers lopende waarvan nog moet worden gekeken of de dieren al dan niet terug naar de eigenaar moeten. “Zo druk is het nog nooit geweest. Elke dag worden we wel een keer opgeroepen”, zegt Rudi Oyen.