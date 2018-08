VILVOORDENet als Eén houdt VTM vast aan het stramien van de vroege avond: eerst koken met Sandra Bekkari, dan het tiende seizoen van ‘De Buurtpolitie’, om 19 uur het nieuws, gevolgd door ‘Familie’ (al vanaf aanstaande maandag). In de prime time volgen dan eigen programma’s. Er wordt flink ingezet op nieuwe producties, in de hoop dat die kunnen uitgroeien tot min of meer vaste waarden. Een overzicht van hetgeen u vanaf september mag verwachten: