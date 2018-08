Gent vergeet kansen af te maken en staat voor lastige opdracht

KAA Gent staat volgende week donderdag voor een lastige opdracht in het Franse Bordeaux. De Buffalo’s kwamen niet tot scoren tegen een goed georganiseerd Bordeaux. De paar mogelijkheden die er vooral na de pauze toch kwamen, werden jammerlijk gemist. Gent verdiende de zege maar om te winnen, moet je scoren.

Een denderende avond is het niet geworden in de Ghelamco Arena maar AA Gent kreeg toch voldoende kansen om dat ene belangrijke doelpunt te scoren. Maar Awoniyi kon nog niet laten zien waarom hij door de Oost-Vlamingen bij Liverpool wordt gehuurd. De 21-jarige Nigeriaan miste zowel voor als na de pauze een opgelegde kans. Vooral de mogelijkheid voor de pauze had altijd minstens tussen de palen gemoeten, de spits mikte de bal onbegrijpelijk naast.

De Buffalo’s schakelden na de pauze een versnelling hoger. Chakvetadze begon aan een lange run maar trapte onbesuisd over. Opnieuw Awoniyi kon een voorzet van Asare niet tegen de touwen duwen. De Gentenaren bleven aandringen en verdienden een doelpunt. Limbombe werd gestuit door de bezoekende doelman Costil, Yaremchuk geraakte ook al niet voorbij het Franse sluitstuk. En toen in blessuretijd het doelpunt dan toch een feit leek, spatte het schot van Vadis uiteen op de paal. Er zijn zo van die avonden...

Slotconclusie: Gent had wel het talent maar niet de maturiteit om de Franse bezoekers op de knieën te krijgen. De Buffalo’s verdienden meer dan het doelpuntenloze gelijkspel en staan volgende week in Bordeaux voor een moeilijke maar ook niet onmogelijke opdracht.