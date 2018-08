Laura (33) slaakt noodkreet na dodelijk vuurwerkongeval in Zoutleeuw: “Ik ben mijn vriend kwijt, en straks ook mijn huis”

Zoutleeuw -

Goed negen maanden nadat er in haar huis in Zoutleeuw een vuurwerkexplosie plaatsvond, is Laura Bongaerts (33) ten einde raad. Haar vriend stierf een maand later aan zijn verwondingen, haar huis is onbewoonbaar en de rekeningen stapelen zich op. “Dit drama heeft me niet enkel psychisch maar ook financieel gekraakt”, zegt ze.