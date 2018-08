Force India F1 team maakt doorstart en neemt deel aan GP van België

Goed nieuws voor het voormalige Sahara Force India F1 team, de renstal kan komend weekend deelnemen aan de GP van België. De renstal zal dat wel onder een nieuwe naam doen: Racing Point Force India F1.

Het voormalige Sahara Force India F1 team was onder curatele geplaatst en een consortium onder leiding van Lance Stroll, de vader van Williams F1-piloot Lance Stroll, probeerde de renstal over te nemen. Omwille van allerlei financiële en juridische problemen lukte dit echter niet voor de GP van België.

Het consortium van Lance Stroll besloot daarop om al de bezittingen van Sahara Force India F1 over te kopen. Daaronder vielen de F1-fabriek, de F1-bolides en al het materiaal. Eigenlijk werd alles gekocht behalve de F1-licentie.

Daardoor rijdt Racing Point Force India F1 Team onder een nieuwe licentie en is het in feite een compleet nieuw F1-team dat aan de start komt van de GP van België. Het nadeel is dat het Racing Point Force India F1 Team geen F1-punten heeft. Met nog negen races te gaan staat het daardoor laatste in het kampioenschap.

In het rijderskampioenschap behouden Esteban Ocon en Sergio Perez hun wk-punten. Zij wisselen eigenlijk van F1-team en net als in het verleden waarbij rijders tijdens het seizoen van F1-team wisselen heeft dat geen invloed op hun puntentotaal voor het rijderskampioenschap.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: