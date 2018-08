Fotofinish beslist over winst en verlies in… bergrit Ronde van de Toekomst

De zevende etappe in de Ronde van de Toekomst werd gewonnen voor Ivan Ramiro Sosa. De 20-jarige Colombiaan haalde het, na een fotofinish, in de eerste rit door de Alpen, een korte etappe over 35,9 kilometer van Moutiers naar Méribe.

De Amerikaan Brandon McNulty werd tweede, de Sloveen Tadej Pogacar derde. Harm Vanhoucke, de kopman van de Belgische selectie, finishte als 23e, op 1’23”. In deze eerste etappe, met aankomst bergop, 12,2 km aan 6,9 procent en met slechts 35,9 kilometer op het programma, nam de Colombiaanse selectie al meteen na de start de wedstrijd in handen. Na 500 meter ging het ook al meteen omhoog met een col van acht kilometer, aan 7 procent. Het werd een afvallingskoers, waarbij niet meteen een vroege vlucht op poten werd gezet. Op vijf kilometer van het einde telde het peloton met favorieten nog 15 renners, leider Alan Riou was daar niet meer bij.

Finaal zou de groep verder uitdunnen tot drie stuks: Sosa, McNulty en Tadej. Er kwam een foto-finish aan te pas om de winnaar aan te duiden in de sprint bergop. Eerst werd McNulty nog aangeduid als winnaar. Pogacar is de nieuwe leider. Hij telt zeven seconden voorsprong op McNulty. De Nederlander Thymen Arensman staat derde op 12 seconden. Vanhoucke is twaalfde op 1’04”.