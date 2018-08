Oliver Naesen is het winnen niet verleerd: ex-kampioen van België wint GP Lucien Van Impe

Erpe-Mere - Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) heeft donderdag de GP Lucien Van Impe, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Erpe-Mere, gewonnen.

De voormalige Belgisch kampioen was in een sprint met twee sneller dan de Brit Matthew Holmes. Niels De Rooze hield in de sprint, ook al met twee, voor de derde plaats de Nederlander Maikel Zijlaar achter zich. Baptiste Planckaert eigende zich de vijfde plaats toe.

Uitslag:

1. Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) de 165 km in 3u45:25

2. Matthew Holmes (GBr)

3. Niels De Rooze op 0:11

4. Maikel Zijlaard (Ned); 5. Baptiste Planckaert 0:14; 6. Otto Vergaerde 0:15; 7. Jacob Scott (GBr); 8. Jonathan Mc Evoy (GBr); 9. Yves Coolen; 10. Jérôme Baugnies; 11. Wietse Bosmans; 12. Michiel Stockman; 13. Abram Stockman; 14. Fabio Sinoy; 15. Ayco Bastiaens; 16. Marcus Culey (Aus); 17. Sergio Torres (Spa) 2:19; 18. Alexander Geuens; 19. Arne De Groote 6:03; 20. David Desmecht; 21. Jens Du Four 6:13; 22. Jelle Cant; 23. George Pym (GBr); 24. Olav Hjemsaeter (Noo); 25. Stef Van Impe; 26. Yorick Slagmulders; 27. Conn Mc Dunphy (Ier); 28. Jens Vanoverberghe; 29. Lawrence Schotte; 30. Ward Tanner (VSt) .