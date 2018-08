Belg opgepakt nadat agenten hem verwarren met Jos Brech

Een Belgische toerist beleefde donderdagochtend in de Franse Vogezen de schrik van zijn leven. Dat schrijft De Limburger.

Twee vakantievierende politieagenten uit Amsterdam zagen de man aan voor Jos Brech, de verdachte in de moord op Nicky Verstappen. Ze fotografeerden en filmden hem toen hij de straat overstak. De agenten waarschuwden direct de collega’s in Nederland. Na het zien van de beelden schakelden die de Franse gendarmerie in.

Aanhouding

Binnen een half uur was de man opgespoord en aangehouden. Het bleek niet om Jos Brech te gaan, de Belg vertoonde wel enige gelijkenis.

Tips

Bij de politie zijn inmiddels honderden tips binnengekomen over Brech en diens verblijfplaats. De verdachte is sinds februari dit jaar spoorloos.

LEES OOK. Stal verdachte moordzaak Nicky Verstappen survivalspullen uit chalet in Vogezen?