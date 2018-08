Ruben Bemelmans bereikt laatste kwalificatieronde in US Open

Ruben Bemelmans (ATP 129) heeft zich donderdag geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open.

De 30-jarige Limburger versloeg op het hardcourt in New York de 26-jarige Fransman Constant Lestienne (ATP 172). Het werd 6-4 en 6-3 na 1 uur en 36 minuten tennis. Om voor de derde keer in zijn carrière de hoofdtabel te bereiken, moet Bemelmans voorbij de Argentijn Facundo Bagnis (ATP 150). Die was met twee keer 6-4 te sterk voor de Amerikaan Sebastian Korda (ATP 544). In 2015 haalde Bemelmans bij zijn debuut op Flushing Meadows de derde ronde, waar hij op Stan Wawrinka botste. Vorig jaar bleek de Fransman Lucas Pouille in de eerste ronde te sterk.

Bij kwalificatie vervoegt Bemelmans Belgiës nummer 1 David Goffin (ATP 10) op de hoofdtabel. De Luikenaar haalde in 2017 de vierde ronde in het laatste grandslam van het jaar. Morgen/vrijdag vindt de loting plaats.