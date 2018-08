Twee weken na zijn droomtransfer naar Real Madrid deelt Thibaut Courtois op zijn Facebook-pagina zijn eerste momenten in Bernabéu. We volgen de Bilzenaar van in de woonkamer met mama Gitte en papa Thierry, naar de medische testen in Madrid, tot op de officiële voorstelling met voorzitter Perez. Overal waar de doelman opduikt, staan hordes fans en pers de Rode Duivel op te wachten.