Tongeren - Dieven hebben donderdag rond 4 uur in een huis in de Smalstraat in Rutten proberen in te breken. De bewoners betrapten de indringers terwijl ze aan de deur aan het prutsen waren. Op de Luikersteenweg is donderdagvoormiddag nog een diefstal van een aanhangwagen vastgesteld. (mm)