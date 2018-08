Met deze programma’s pakt VTM dit najaar uit

VTM stelde vandaag haar najaarsprogrammatie voor met 13 nieuwe VTM-programma’s, veel entertainment, sterke verhalen én sport, want de Rode Duivels krijgen met de gloednieuwe Nations League als het ware een eigen programma. De eerste maanden zullen al zeker zes matchen van de Duivels live te volgen zijn bij VTM. Maar ook populaire programma’s zoals ‘Beste Kijkers’, ‘Het Lichaam van Coppens’ en ‘The Voice Kids’ keren dit najaar terug.

VTM zet in het najaar vooral in op programma’s die hun succes in het verleden al bewezen hebben, en varianten op zulke programma’s. Zo kunnen kijkers zich onder meer verlekkeren op talentenjachten, senioren die plezier maken, een nostalgische trip, verliefde boeren in het buitenland en een prestigieuze fictiereeks van eigen bodem.

VTM heeft in de voorbije jaren enkele formats gevonden die goed werken, en blijft daarop voortbouwen. Al heeft Medialaan wel moeite gedaan om zoveel mogelijk in een nieuw jasje te steken, inclusief de huisstijl van de zender en het decor van VTM NIEUWS.

Talentenjacht met videoref

Wat de talentenjachten betreft heeft ‘The Voice’ een nieuw decor gekregen en komt er na de ‘Kids’ ook een ‘Senior’-reeks. Ook een dansprogramma ontbreekt niet. Vier start dit najaar met ‘Dancing with the Stars’, VTM met ‘Dance as One’ over synchroon dansen. ‘We introduceren de videoref in entertainment: de juryleden zullen details uit de choreografie kunnen opvissen en laten zien’, zegt programmadirecteur Ricus Jansegers.

Ook een ouwe getrouwe is ‘Boer Zoekt Vrouw’, dat al aan zijn elfde seizoen toe is. Dat programma vernieuwt VTM door de landsgrenzen te overschrijden. Boeren met een boerderij in het buitenland liggen goed in de markt, zo blijkt uit het recordaantal van 1.502 potentiële partners.

‘Wat een jaar!’ is dan weer een uit Nederland overgewaaide spelshow met Koen Wauters, Nathalie Meskens en Jonas Van Geel waarin telkens een jaar in de geschiedenis centraal staat. VTM borduurt daarmee voort op de nostalgiesfeer van het populaire ‘Groeten uit’, dat door hetzelfde productiehuis werd geleverd.

Relatietraining

Ook nieuw is ‘Koppels’, dat een brave versie lijkt te worden van wat VIJF met ‘Sex Talk’ voorschotelt. Vier koppels filmen hun eigen relatietraining en krijgen opdrachten van seksuologen Chloé De Bie en Wim Slabbinck. De trailer van het VIJF-programma liet zien hoe ‘Temptation’-gezicht Fabrizio het andere ‘Temptation’-gezicht Pommeline beloofde ‘kapot te boren’, terwijl we in de trailer van het VTM-programma zien hoe koppels een minuut lang tongzoenen in hun zetel.

‘De Wereld rond met 80-jarigen’ lijkt dan weer geïnspireerd op het VIER-programma ‘Hotel Römantiek’. VTM stuurt de jonge twintigers Sieg De Doncker en Olga Leyers op roadtrip naar droombestemmingen met acht 80-plussers die in hun leven niet of nauwelijks hebben gereisd.

Dan is ‘Jong geweld’ ernstiger van insteek. In dat programma gaan zes kinderen van BV’s samen met presentatrice Evi Hanssen op kamp met leeftijdsgenoten voor wie het leven iets minder gemakkelijk gaat, bijvoorbeeld omdat ze een fysieke beperking hebben. Dat programma sluit aan bij de ‘Rode Neuzen Dag’ voor het goede doel.

Foto: VTM

Wat fictie betreft, verwacht VTM erg veel van ‘13 geboden’. ‘De reeks is in première gegaan in Engeland op Channel 4 en die zender was er super tevreden over. Het was de best scorende reeks van het jaar’, zegt Jansegers. Het gaat over een moordenaar die bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de tien geboden. Dirk Van Dijck en Marie Vinck spelen de hoofdrollen.

CAZ & Q2

Medialaan breidde zijn zenderaanbod de voorbije jaren uit om op verschillende doelgroepen te kunnen mikken. Heel tevreden is het bedrijf over de jongste zenders CAZ - voor de mannen - en Vitaya - voor de vrouwen. Die deden het in de zomer goed en Medialaan wil die lijn doortrekken in het najaar. Ook Q2 blijft volgens het vertrouwde recept: populaire sitcoms en reeksen, films en de Champions League voetbal zijn de hoofdingrediënten.