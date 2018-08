Riemst -

Veel tijd om publiciteit te maken, was er niet. Toch slaagden Elke Ratajczak en Tom Stassen van het Frietamientje erin om woensdag van 17 tot 21 uur honderden mensen op de been te krijgen voor hun ‘frietenbak’ ten voordele van de slachtoffers van de instorting in Zussen.