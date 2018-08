Ophefmakende beelden: telefonerende vader laat zoontje van amper tien jaar door Brussel rijden

Op YouTube zijn beelden opgedoken van een tienjarige jongen die zelf door de straten van Brussel mocht rijden. Hij deed de rit terwijl hij op de schoot van zijn telefonerende vader zat. Een derde persoon filmde al zijn manoeuvres vanop de achterbank.

De video duurt in totaal ruim zeven minuten, waarbij het jongetje ongeveer een kleine vijf minuten zelfstandig mocht rijden. Pas nadien nam zijn vader weer de controle over het stuur. Een man op de achterbank filmde de volledige rit, waarna de beelden dinsdag online kwamen.

“Dit is een hallucinante video”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politie. “We tellen hier een hele resem inbreuken, maar de zwaarste is uiteraard dat de jongen het voertuig bestuurt. Op basis van de beelden hebben we kunnen opmaken dat een deel van het traject in Watermael Bosvoorde lag. We zijn een onderzoek gestart en gaan een PV opstellen. De man identificeren gaat niet al te lang in beslag nemen.”