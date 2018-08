Nu ook blauwalgen gevonden in deel kanaal Dessel - Kwaadmechelen: extra recreatie- en captatieverbod

Dessel / Bocholt - Door de warme en droge zomer zijn er opvallend veel blauwalgen aanwezig in de Vlaamse wateren. Eerder al werden er in de provincie Antwerpen blauwalghaarden vastgesteld in het Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, het Kanaal Bocholt–Herentals en het kanaal naar Beverlo. Nu duikt de bacterie ook op in een deel van het Kanaal Dessel- Kwaadmechelen, zo blijkt uit nieuwe metingen door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Door de vaststelling gaat een bijkomend recreatie- en captatieverbod van kracht. Het besluit geldt voor het kanaal Dessel–Kwaadmechelen vanaf het kanaal Bocholt–Herentals tot aan brug 3 Mol Rauw (kilometerpunt 3.125). Het is er dus verboden om water uit het kanaal op te slaan voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Ook zachte recreatie, zoals zwemmen, kajakken, kanovaren, vissen, … is verboden op het kanaal.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Blauwalgen kunnen o.a. huidirritatie, hoofdpijn en maag- en darmklachten veroorzaken.

Ook het besproeien van gewassen houdt een risico in. De toxische stoffen kunnen namelijk lange tijd op de gewassen aanwezig blijven en de verstuivingswolk kan bij besproeiing hinderlijk zijn voor omwonenden. Eens blauwalgen in waterlopen worden aangetroffen, zijn ze niet snel weg te krijgen. Een grote hoeveelheid neerslag heeft doorgaans wel een positief effect.