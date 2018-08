Vier WorldTeams tekenen present voor eerste editie Great War Rembrance Race

Nieuwpoort - Met Quick-Step Floors, Lotto Soudal, BMC en Sunweb komen er vrijdag vier WorldTeams aan de start van de eerste editie van de Great War Remembrance Race. De start van deze categorie 1.1 wedstrijd wordt gegeven aan het Koning Albert 1 Monument in Nieuwpoort. De aankomst ligt na 192,7 kilometer op de Grote Markt van Ieper.

Van Nieuwpoort gaat het richting het Heuvelland, waar na 66 kilometer met de Vidaigneberg de eerste helling van de dag wacht. Daarna staat de Rodeberg op het menu, gevolgd door de Klokhofweg. Via Palingbeek en de drie Plugstreets, onverharde wegen in de buurt van Waasten, gaat het opnieuw naar de Vidaigneberg en Rodeberg om dan naar de Monteberg en Kemmelberg te trekken. Die laatste helling ligt op 27 kilometer van de finish. Daarna volgt nog een tweede passage aan de kasseizone van de Palingbeek, op 13 kilometer van de eindmeet

Bij BMC komt Greg Van Avermaet niet aan de start. De olympische kampioen last een rustperiode in. Wel present bij BMC zijn Jean-Pierre Drucker en Simon Gerrans. Bij Quick-Step Floors rekenen ze onder anderen op Yves Lampaert en Niki Terpstra en de sprinters Fabio Jakobsen en Fernando Gaviria. Het andere Belgische WorldTeam, Lotto Soudal, trekt met onder andere Jasper De Buyst, Jens Debusschere en Moreno Hofland naar Nieuwpoort. Team Sunweb komt met vijf renners niet op volle getalsterkte aan de start. De Belgische inbreng in die ploeg komt van Edward Theuns en Louis Vervaeke.

“Ik verwacht geen massasprint in Ieper”, stelt organisator Hans De Clercq. “De finale begint op 75 kilometer van de finish. Een eerste schifting zal gebeuren op de Palingbeek, een lastige kasseizone van 1,3 kilometer lang. Die zone wordt ook nog eens aangedaan in volle finale, op 13 kilometer van de eindmeet. En er zijn ook nog de twee lussen in het Heuvelland om voor verbrokkeling in de grote groep te zorgen.”