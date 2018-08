Colombiaan Hodeg sprint naar de zege in Ronde van Duitsland

De eerste etappe in de Ronde van Duitsland (2.1) is donderdag op naam van Alvaro Hodeg gekomen. De Colombiaan van Quick-Step Floors haalde het na 157 km, van Koblenz naar Bonn, in de sprint voor de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Niccolo Bonifazio.

Na tien jaar afwezigheid maakt de Ronde van Duitsland, in samenwerking met Tourorganisator ASO, zijn rentree op de kalender. De eerste etappe was er op papier één voor sprinters en van een strijd in de beginfase om mee te glippen met de vroege vlucht was geen sprake. De eerste poging was meteen de goede: Jorge Arcas (Movistar), Benoit Jarrier (Fortuneo-Samsic), Dorian Lübbers (Lotto-Kern Haus), Sven Reutter (Heizomat-Rad Net) en onze landgenoten Kevin Van Melsen (Wanty-Groupe Gobert) en Jens Reynders (Leopard) kregen nooit meer dan 3:10 voorsprong.

Het was aftellen naar de finish voor wat animo, onderweg moesten Sven Reutter en Dorian Lübbers als eerste hun medevluchters laten rijden. Onder impuls van Lotto Soudal, Bora-hansgrohe, Katusha en Quick-Step slonk de voorsprong snel en toen die minder dan een halve minuut bedroeg, maakten nog twee renners uit het peloton de oversteek: Oscar Riesebeek (Roompot) en Juri Holleman (Heizomat-Rad Net).

Op 15 km volgde een samensmelting, maar nog voor de vod van 10 kilometer zou alles weer bijeen komen. Daarop probeerde Luke Rowe nog te verrassen met een late uitval, maar zonder succes. Het was de Duitse kampioen Pascal Ackermann die zijn sprint van ver lanceerde, te vroeg, want hij zou nog geremonteerd worden door Hodeg die zijn vierde succes van het seizoen boekte. Eerder won hij al Handzame Classic, een rit in de Ronde van Catalonië en een rit in de Ronde van Polen.