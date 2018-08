Katusha geeft Engelsman Harry Tanfield kans in WorldTour

Brussel - De Engelse renner Harry Tanfield debuteert volgend seizoen in de WorldTour voor Team Katusha Alpecin. Hij ondertekende bij de Zwitserse formatie een contract voor twee seizoenen, zo raakte donderdag bekend.

Tanfield is vooral sterk in eendagswedstrijden en tijdritten. Zo pakte hij eind juni zilver in het Britse kampioenschap tegen de klok na Tourwinnaar Geraint Thomas. Nog dit jaar werd hij tweede in de tijdrit op de Commonwealth Games en won hij de openingsetappe in de Tour of Yorkshire.

De 23-jarige Engelsman verlaat op het einde van het seizoen het continentale Canyon Eisberg. “De WorldTour is altijd mijn ultieme ambitie geweest”, zegt Tanfield. “Ik heb nu een voet tussen de deur en krijg twee jaar om mezelf te bewijzen. Ik heb niet de pretentie te denken dat ik er nu al ben. Het harde werk begint nu en de uitdaging voor mij bestaat erin te bewijzen dat ik progressie kan maken als renner.”